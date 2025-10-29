На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США понадеялись, что санкции склонят Путина к переговорам

Постпред США в НАТО Уитакер понадеялся, что санкции склонят Путина к переговорам
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон намерен добиваться исполнения введенных санкций против России и выразил надежду, что они склонят президента Владимира Путина к переговорам. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции и намерены добиться их исполнения», — сказал Уитакер.

Он допустил, что, «возможно, именно этот шаг заставит Путина сесть за стол переговоров». По оценке Уитакера, начать можно с перемирия, чтобы далее договориться об окончательном урегулировании конфликта Москвы и Киева.

23 октября Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Ранее Орбан назвал единственный способ достижения мира на Украине.

