В США понадеялись, что санкции склонят Путина к переговорам

Постпред США в НАТО Уитакер понадеялся, что санкции склонят Путина к переговорам

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон намерен добиваться исполнения введенных санкций против России и выразил надежду, что они склонят президента Владимира Путина к переговорам. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции и намерены добиться их исполнения», — сказал Уитакер.

Он допустил, что, «возможно, именно этот шаг заставит Путина сесть за стол переговоров». По оценке Уитакера, начать можно с перемирия, чтобы далее договориться об окончательном урегулировании конфликта Москвы и Киева.

23 октября Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

