Бут объяснил, почему на каждой неделе приходится видеть «семь Трампов»

Общественник Бут: Трамп пытается лавировать между разными лагерями в США
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в интервью kp.ru объяснил, почему на каждой неделе приходится видеть «семь Трампов», причем каждого со своей политической позицией относительно Украины, России и внутренних дел. По его словам, у американского лидера крайне сложное положение — ему нужно продержаться до конца своего срока и не проиграть выборы в конгресс.

«Поэтому он вертится, как уж на сковородке: то удовлетворяет требования ястребов, то — «голубей», доводит до отчаяния своих сторонников, потом — раз — и возвращается на их позиции. В это время ястребы и неоконы тоже накаляются, угрожают ему, и он делает жест — протягивая им руку с оливковой ветвью», — отметил Бут.

Что касается шатдауна, если в ближайшее время не будет найдено решение по финансированию, начнутся уже необратимые потери в государственной машине США, добавил он.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как отмечал журналист-международник Тимур Шафир, несмотря на «политические качели» со стороны Трампа, США, по большому счету, не хотят ни от России, ни от Украины ничего конкретного.

Ранее Медведев раскритиковал слова Трампа о разочарованности Путиным.

