Медведев раскритиковал слова Трампа о разочарованности Путиным

Медведев: Трамп снова катается на своих любимых «политических качелях»

зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о том, что он разочарован российским коллегой Владимиром Путин. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал зампред Совбеза, имея ввиду Трампа.

Медведев задался вопросом, как относиться к Трампу, если он сначала говорит, что доволен Путиным, а потом твердит о своей разочарованности.

На свой же вопрос политик ответил, что к американскому лидеру нужно относиться так же, как это делают российские военные или сам Путин, то есть, продолжать добиваться целей специальной военной операции на Украине, «работать на победу».

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

О деталях разговора ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, тема конфликта в Украине действительно обсуждалась, и Трамп акцентировал внимание на необходимости как можно скорее остановить военные действия. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Москва продолжает считать переговорный путь допустимым вариантом урегулирования.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».