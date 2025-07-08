На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев раскритиковал слова Трампа о разочарованности Путиным

Медведев: Трамп снова катается на своих любимых «политических качелях»
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о том, что он разочарован российским коллегой Владимиром Путин. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал зампред Совбеза, имея ввиду Трампа.

Медведев задался вопросом, как относиться к Трампу, если он сначала говорит, что доволен Путиным, а потом твердит о своей разочарованности.

На свой же вопрос политик ответил, что к американскому лидеру нужно относиться так же, как это делают российские военные или сам Путин, то есть, продолжать добиваться целей специальной военной операции на Украине, «работать на победу».

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

О деталях разговора ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, тема конфликта в Украине действительно обсуждалась, и Трамп акцентировал внимание на необходимости как можно скорее остановить военные действия. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Москва продолжает считать переговорный путь допустимым вариантом урегулирования.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами