Песков рассказал, кому Россия несет свои ценности

Песков: Россия несет свои ценности и видение разделяющим их людям
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия несет свои ценности и видение разделяющим их людям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация делает очень много для того, чтобы Россия несла свое видение, Россия несла свои ценности тем людям, которые разделяют эти ценности», — сказал представитель Кремля.

1 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в международную повестку дня пора вернуть тему традиционных ценностей. Он отметил, что традиционные ценности несколько ушли из международной повестки, однако их нужно возвращать в мировой дискурс.

15 июня Путин заявил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, потому что без них Россия утратит свою идентичность. По его мнению, утрата традиционных ценностей опасна с точки зрения сохранения идентичности и может привести к потере государственности.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

