Путин объяснил, почему часто говорит о защите традиционных ценностей

Путин говорит о защите традиционных ценностей, потому что без них «нас не будет»

Российский президент Владимир Путин заявил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, потому что без них Россия утратит свою идентичность и «нас просто не будет». Фрагмент его интервью опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его мнению, утрата традиционных ценностей «очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой».

«Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества», — сказал он.

В конце мая Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» заявлял, что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками.

До этого в Госдуме заявили, что в России следует создать дружины, которые будут защищать традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее Шойгу назвал архиважным вопрос сохранения национальных ценностей России.