Путин призвал вернуть тему традиционных ценностей в международную повестку

Путин: традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня
Президент России Владимир Путин заявил, что в международную повестку дня пора вернуть тему традиционных ценностей. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что традиционные ценности несколько ушли из международной повестки, однако их нужно возвращать в мировой дискурс. Этому, по мнению российского лидера, поспособствует в том числе музыкальный конкурс «Интервидение».

«20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение». Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей», — сказал Путин.

По словам главы российского государства, свою участие в конкурсе подтвердили артисты из многих стран, в том числе из государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть», — подчеркнул президент России.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее лидеры ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами.

Визит Путина в Китай
