На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о сохранении связей между народами после распада СССР

Песков: народы стран, появившихся после распада СССР, сохраняют связь
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

После распада СССР появилось множество государств, однако их народы продолжают сохранять связь друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».

«Появились многие независимые государства, но народы остались те же. И гармония между народами, исторические корни, взаимная выгода — это все осталось», — сказал он.

Песков добавил, что Россия заинтересована в сохранении дружеских отношений с республиками бывшего СССР.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного. Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

Путин также пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Ранее Путин заявил о поддержке создания формата СНГ+.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами