В Кремле заявили о сохранении связей между народами после распада СССР

После распада СССР появилось множество государств, однако их народы продолжают сохранять связь друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».

«Появились многие независимые государства, но народы остались те же. И гармония между народами, исторические корни, взаимная выгода — это все осталось», — сказал он.

Песков добавил, что Россия заинтересована в сохранении дружеских отношений с республиками бывшего СССР.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного. Он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

Путин также пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Ранее Путин заявил о поддержке создания формата СНГ+.