В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь в решении украинского конфликта. Москва воспринимает это положительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира», — сказал представитель Кремля.

29 октября Трамп на сессии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (АТЭС) выразил уверенность, что конфликт на Украине «тоже будет урегулирован». Глава Белого дома вновь напомнил, что ему удалось урегулировать восемь конфликтов и единственный, с которым этого не получилось, – конфликт Москвы и Киева.

До этого Дональд Трамп во время беседы с журналистами заявил, что конфликт между Россией и Украиной может стать «девятым», который он «урегулирует».

Песков сообщал, что президент России Владимир Путин положительно относится к стремлению Трампа поспособствовать урегулированию конфликта вокруг Украины. При этом он отметил, что «излишняя поспешность» в этом вопросе со стороны Трампа не соответствует реальной обстановке, поскольку причины противостояния глубоки и накопились за долгие годы.

Ранее в Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине.