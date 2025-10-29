На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об отношении Путина к Украине и солдатам ВСУ

Картаполов: Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Зеленский
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Владимир Зеленский и европейские лидеры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Наш президент относится к Украине намного лучше, чем их собственный мнимый президент, просроченный. И, казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто расходный материал, пыль под ногами», — отметил парламентарий.

Незадолго до этого глава государства призвал политическое руководство Украины принять решение по судьбе своих граждан, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске.

26 октября Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения.

Ранее Путин оценил, как складывается ситуация для России в зоне спецоперации.

