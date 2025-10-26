Путин поручил соблюдать нормы права при обращении с пленными ВСУ

Президент Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил необходимость строго действовать в рамках международных гуманитарных норм и российских законов в обращении с захваченными бойцами в ходе специальной военной операции, подчеркнув, что это обязательное требование для командиров группировок войск.

При этом президент обратил внимание на сообщения о случаях, когда бойцы, желающие сдаться, подвергаются нападениям со стороны своих же сослуживцев.

«Для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — сказал глава государства.

В начале октября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью остается за российской армией.

