Рябков прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США

Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Российская сторона добивается от США ответа на свои идеи по возобновлению авиасообщения, но движения по этому вопросу пока нет. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения», — сказал он.

Также Рябков сообщил, что Москва требует от Вашингтона «безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, защищенной дипломатическим иммунитетом». Дипломат добавил, что между США и РФ есть «ряд и других вопросов».

«Если мы сдвинемся по упомянутым мной хотя бы двум направлениям, это станет импульсом для многого другого», — отметил Рябков.

1 октября Рябков заявил, что Россия настойчиво добивается от США диалога по вопросу возобновления прямого авиасообщения между странами.

В этом же месяце председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с Соединенными Штатами по возобновлению прямого авиасообщения с Россией и нормализации работы диппредставительств могут продлиться до конца октября 2025 года.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

