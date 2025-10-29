Вице-президент США рассказал о прогрессе на пути к миру на Украине

Вэнс: полгода назад считал, что конфликт на Украине никогда не закончится

В первой половине 2025 года США считали, что украинский конфликт «никогда не закончится», однако осенью появился прогресс на пути к миру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

Вэнс также отмечал ранее, что у президента США Дональда Трампа очень хорошие отношения с российскими и украинскими чиновниками.

На этом фоне бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что Россия не согласится заключить мирный договор с Украиной без гарантий безопасности для своих территорий.

Он обратил внимание на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности о том, что цель регионального содружества в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на несколько более мелких государств.

Ранее Лавров назвал предоставление гарантий безопасности России одним из ключевых условий для начала переговоров по Украине.