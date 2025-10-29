Экс-сотрудник Пентагона назвал условие для мирной сделки между РФ и Украиной

Россия не согласится заключить мирный договор с Украиной без гарантий безопасности для своих территорий. Об этом в статье на платформе Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

«Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности о том, что цель регионального содружества в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на несколько более мелких государств.

17 октября президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что главы государств в ходе переговоров обсуждали гарантии безопасности как для Украины, так и для России. По словам одного из источников, американский лидер предложил поговорить о гарантиях безопасности для обеих сторон конфликта после того, как Зеленский заявил, что Киев добровольно «не отдаст» Москве никакую территорию. В результате Трамп «решил заключать «сделку на линии демаркации».

Ранее Лавров назвал предоставление гарантий безопасности России одним из ключевых условий для начала переговоров по Украине.