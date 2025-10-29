Вице-президент США рассказал об отношениях Трампа с чиновниками из России

Вэнс: у Трампа очень хорошие отношения с чиновниками из России и Украины

У американского президента Дональда Трампа очень хорошие отношения с российскими и украинскими чиновниками. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.

«Мы пытаемся поддерживать продуктивные отношения и с украинцами, и с русскими, потому что мы хотим заверить этот конфликт, и я думаю, что у президента (Трампа — прим. ред.) очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами, как и у меня», — заявил он.

27 октября Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка. Так он ответил на сообщения об испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Президент США добавил, что считает заявление российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «неуместным».

До этого министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций. Также чиновник рассказал, что американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

