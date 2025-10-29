На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, как Путин поздравил Турцию с Днем Республики

Песков: в День Республики разговор лидеров РФ и Турции не планируется
Murad Sezer/Reuters

В День турецкой Республики беседа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сегодня телефонный разговор не планируется. Разумеется, было заблаговременно отправлено послание президента России», — сказал представитель Кремля.

О возможном разговоре лидеров РФ и Турции Песков сообщал в середине октября.

29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Эрдогана и народ Турции с Днем Республики. Лукашенко отметил, что Анкара является надежным партнером Минска и подчеркнул многогранный и плодотворный характер двусторонних связей. По мнению белорусского лидера, Турция продолжает путь инноваций и реформ, играя важную роль в поддержании мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене.

Провозглашение Турецкой Республики состоялось 29 октября 1923 года, когда в конституцию страны внесли поправки, юридически закрепившие новый государственный строй. Первым главой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Его считают основателем современного турецкого государства.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции организовать саммит Россия — США.

