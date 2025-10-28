На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто назвал ключевое условие мира в Европе

Сийярто назвал возможное соглашение России и США условием для мира в Европе
Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» назвал возможное «всеобъемлющее соглашение между США и Россией» ключевым условием мира в Европе.

Также глава МИД выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «проявит достаточно силы духа», чтобы ему удалось заключить соглашение с Москвой, несмотря на подрывные усилия европейцев.

28 октября Сийярто принял участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В ходе своего выступления министр заявил, что венгерские власти готовы и дальше предлагать Будапешт как площадку для ведения диалога между РФ и западными странами, в том числе для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Венгрии раскрыли единственный способ укрепить безопасность в мире.

