На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Кубы раскритиковал представителя США в ООН после его выступления на Генассамблее

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья: представитель США в ООН Уолц лжет и хамит
true
true
true
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций (ООН) Майкл Уолтц лжет и хамит, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Об этом сообщает El Universal.

Во время тематического заседания Генассамблеи ООН по Кубе Уолтц обвинил правительство республики в поддержке террористических организаций по всему миру, а также назвал власти страны «жестоким режимом».

Родригес Паррилья во время выступления постпреда взял слово по порядку ведения заседания, Уолтц был вынужден прервать речь.

По словам кубинского министра, представитель США «не только лжет, существенно отклоняясь от темы, но и выражает себя в грубой и высокомерной манере». Родригес Паррилья добавил, что Мерц выражается с отсутствием культуры и хамством, которые не допускаются на площадке ГА ООН.

«Это Генеральная Ассамблея ООН, а не группа в Signal или палата представителей США», — добавил министр.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. По его данным, глава Белого дома был раздражен не только самой оплошностью экс-советника, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции демократов в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее Белый дом не стал наказывать экс-советника президента США за скандал с Signal.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами