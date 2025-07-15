Белый дом не стал наказывать экс-советника президента США за скандал с Signal

Экс-советник президента США по нацбезопасности и главный фигурант скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal Майк Уолтц сообщил, что Белый дом после проведенного расследования ЧП решил его не наказывать. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках слушаний в конгрессе США у Уолтца поинтересовались, приняла ли администрация президента какие-либо «дисциплинарные действия» против него после расследования инцидента.

«Нет», — ответил экс-советник.

Он подчеркнул, что использование мессенджера не только было разрешено, но и по-прежнему настоятельно рекомендуется.

Уолтц отметил, что еще одно расследование по-прежнему проводит Пентагон.

1 мая сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции демократов в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.