Назначен новый генконсул России в Гуанчжоу

Генеральным консулом РФ в китайском городе Гуанчжоу назначили Юрия Теплова. Об этом рассказали в МИД России.

«Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Теплов Юрий Валентинович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гуанчжоу, КНР», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что дипломат окончил Красноярский государственный университет, владеет английским и китайским языками. Теплов имеет дипломатический ранг советника первого класса. Работал на различных должностях в центральном аппарате ведомства и за границей.

До этого президент России Владимир Путин указом назначил Сергея Жесткого послом РФ в Лаосе. Российский дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До этого он занимал должность заместителя директора Третьего департамента Азии МИД РФ.

Ранее генпрокурора России назначили председателем совета генеральных прокуроров СНГ.