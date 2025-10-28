На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что Украина в ноябре хочет начать экспортировать оружие

Зеленский: программу экспорта украинского оружия надо запустить в ноябре
Alina Smutko/Reuters

Программу экспорта оружия Украины планируется начать в ноябре. Об этом, передает «РБК-Украина», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце», — сказал он.

До этого Зеленский отметил, что Украина готова к экспорту оружия в США и страны Европы, если Запад будет «защищать» технологии.

Такое заявление украинский лидер сделал по итогам встречи с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов, а также бизнес-ассоциаций.

Киев рассчитывает на продолжение поддержки Украины, добавил Зеленский.

При этом 8 октября издание Responsible Statecraft со ссылкой на американских экспертов писало, что планы Пентагона по восполнению запасов вооружения на складах США требуют пересмотра роли Вашингтона в международных конфликтах — прежде всего в конфликте на Украине и в израильско-палестинском противостоянии.

Ранее военный эксперт ответил на заявление Грэма о «настоящих испытаниях» для Москвы.

Переговоры о мире на Украине
