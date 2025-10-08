На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пустая трата ресурсов»: в США призвали прекратить поставки Киеву из-за Пентагона

RS: эксперты призвали прекратить поставки оружия Украине из-за планов Пентагона
true
true
true
close
Matt Rourke/AP

Планы Пентагона по восполнению запасов вооружения на складах США требуют пересмотра роли Вашингтона в международных конфликтах – прежде всего в конфликте на Украине и в израильско-палестинском противостоянии. Об этом пишет издание Responsible Statecraft со ссылкой на американских экспертов.

«Ускорение производства боеприпасов для того, чтобы Соединенные Штаты могли отправлять их за границу или использовать в конфликтах, не затрагивающих жизненно важные интересы США, — это пустая трата ресурсов», — заявил изданию аналитик вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

Как пишет RS, Пентагон призывает поставщиков вооружений ускорить производство ракет, удвоив или даже учетверив темпы производства, чтобы подготовиться к «возможной войне с Китаем».

Пополнение истощенных ракетных арсеналов важно для обеспечения боевой готовности США, поэтому, пишет издание, Вашингтону необходимо оценить свои текущие внешние обязательства, прежде всего на Украине и в Израиле.

Есть риск истощения запасов оружия США из-за Украины и Израиля, говорится в материале.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли, до каких городов России смогут долететь ракеты Tomahawk.

