Путин спросил главу Ямала о вечной мерзлоте

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым спросил, тает ли вечная мерзлота. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Как дела, Дмитрий Андреевич? Вечная мерзлота тает?» — обратился российский лидер к главе региона.

Артюхов сказал, что эта тема требует серьезного отношения, внимания и научного наблюдения.

В ходе встречи Путин перечислил российские регионы, которые занимают лидирующие позиции по рождаемости в стране по итогам прошлого года — ими оказались Чечня и Тыва. В свою очередь, губернатор дополнил слова президента, заявив, что Ямал выбрался на третье место по показателям рождаемости.

23 октября Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

Ранее сообщалось, что таяние вечной мерзлоты в Якутии несет угрозу климату и здоровью населения.