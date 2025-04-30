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Таяние вечной мерзлоты в Якутии несет угрозу климату и здоровью населения

AFP: таяние вечной мерзлоты в Якутии угрожает населению
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Science X Network

В Восточной Сибири, неподалеку от Чурапчи, таяние вечной мерзлоты ускоряется и буквально меняет облик региона. Земля трескается, здания деформируются, а в атмосферу выбрасываются парниковые газы, ранее замороженные на тысячелетия. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По всей Якутии появляются характерные бугорки — «былаары», как их называют на якутском языке. Эти крошечные возвышения высотой около метра имеют почти правильную многоугольную форму. Ученые объясняют это особенностями строения подземных льдов, которые при таянии оседают неравномерно: устойчивыми остаются вершины, а между ними земля проваливается.

Житель Чурапчи Иннокентий Посельский рассказал, что на участке, где раньше была ровная взлетная полоса, теперь около двадцати бугров. Дом ему пришлось строить на сваях, уходящих глубоко в мерзлоту — как и большинство зданий в регионе. Однако даже такие меры не спасают: более 40% зданий в районах вечной мерзлоты уже испытывают повреждения из-за ее таяния.

«За последние 30 лет температура в Якутии повысилась на 1,5–2°C. Даже если она остается ниже нуля, это существенно влияет на глубину промерзания почвы», — пояснил Никита Тананаев, директор климатической лаборатории Северо-Восточного федерального университета.

При таянии мерзлоты высвобождаются углекислый газ и метан — мощные парниковые газы, усиливающие глобальное потепление. Ученые предупреждают: это порочный круг, в котором потепление ускоряет само себя. Кроме того, вечная мерзлота хранит опасные микроорганизмы. Так, в 2016 году вспышка сибирской язвы унесла жизнь ребенка. По мнению исследователей, бактерии попали в почву из туши оленя, погибшего десятки лет назад и хранившегося в мерзлоте.

Арктический и Антарктический научно-исследовательские институты активно мониторят состояние мерзлоты. Но, как подчеркивают исследователи, масштабы изменения климата требуют срочных и решительных мер.

Ранее ученые приблизились к разгадке давней климатической загадки.

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