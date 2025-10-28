Путин назвал регионы — лидеры по рождаемости

Президент России Владимир Путин перечислил российские регионы, которые занимают лидирующие позиции по рождаемости в стране по итогам прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чечня первое место занимает, потом Тыва», — обратил внимание глава государства в ходе встречи с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

В свою очередь, губернатор дополнил слова президента, заявив, что Ямал выбрался на третье место по показателям рождаемости.

23 октября Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По словам главы государства, для России имеет последствия «эхо» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов. Он отметил, что раньше, чем Советский Союз, с демографическими проблемами столкнулись страны Западной Европы, хотя уровень жизни граждан в них был выше.

Ранее в России предложили запретить продажу контрацептивов для супружеских пар.