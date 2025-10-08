Политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ

США воспринимают добрые намерения России, как слабость. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя отсутствие официальной реакции Вашингтона на инициативу Москвы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По мнению эксперта, РФ следует вести себя жестче по отношению к Соединенным Штатам.

«В Вашингтоне, глядя на подобные предложения, начинают думать, мол, Россия чувствует себя не совсем хорошо, раз предпочитает играть в одни ворота, поэтому надо попытаться выкрутить Москве руки. Подобные представления ложны. Американским стратегическим ракетам по 40 и более лет. В западных СМИ даже сомневаются, что они все взлетят, если потребуется», — отметил Ордуханян.

В то же время Россия вводит в эксплуатацию новые вооружения, поэтому американцы «сами бы со временем прибежали продлевать ДСНВ», считает политолог.

22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза сообщил, что Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

6 октября лидер США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина продлить ДСНВ на год, отметив, что для него это звучит как хорошая идея.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявил, что Россия может обойтись без реакции США в случае отсутствия у них интереса к инициативе по ДСНВ.

Ранее американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США.