США отправили Германии «Письмо утешения» из-за новых санкций против России

Соединенные Штаты в письменной форме уведомили Германию о том, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Министр энергетики Германии заявил агентству Reuters во вторник, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской «Роснефти» будет освобожден от новых энергетических санкций», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, Соединенные Штаты 27 октября направили «Письмо утешения», в котором признали, что «Роснефть» в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

