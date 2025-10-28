На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США отправили Германии «Письмо утешения» из-за новых санкций против России

Reuters: США заявили, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти»
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты в письменной форме уведомили Германию о том, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Министр энергетики Германии заявил агентству Reuters во вторник, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской «Роснефти» будет освобожден от новых энергетических санкций», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, Соединенные Штаты 27 октября направили «Письмо утешения», в котором признали, что «Роснефть» в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами