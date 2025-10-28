Эксперт раскрыл, почему США хотят закончить конфликт на Украине по линии фронта

Президент США Дональд Трамп мог бы выполнить предвыборные обещания и поспособствовать быстрому завершению конфликта на Украине, надавив на западных партнеров в вопросах финансирования Киева. Однако вместо этого ему приходится устраивать политические «качели». На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Данила Гуреев.

Эксперт пояснил, что американский лидер с одной стороны хочет урегулировать украинский кризис, а с другой — урегулировать его на собственных условиях.

«Интересы США заключаются в том, чтобы Украина как государство попала в зону влияния США и, в принципе, впредь такой и оставалась. А Российская Федерация получила бы ряд регионов, которые ей интересны. Поэтому предложение США очень простое: (закончить конфликт) по линии разграничения», — отметил Гуреев.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что антироссийские санкции будут значительно усилены. Также глава ведомства рассказал, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Позднее глава Белого дома сообщил, что отменил очную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее Лукашенко допустил, что позиция США по Украине и России может быть спектаклем.