Ушаков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Обозначить примерные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нельзя, однако стороны сохраняют готовность к ее проведению, заявил помощник Путина Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы репортер выложил в своем Telegram-канале.

«Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она заранее будет проработана экспертами, сохраняется», — сказал Ушаков.

23 октября Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день Владимир Путин сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом российский лидер добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

Ранее Трамп прокомментировал слова Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник».