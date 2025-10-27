Американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI назвал большой ошибкой то, что нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому позволили вести переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

«С моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран <…> вести переговоры было большой ошибкой», — сказал Карлсон.

По мнению журналиста, украинский конфликт потенциально может стать причиной третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Он подчеркнул, что «ставки высоки как никогда» и указал на то, что ситуация не только не решена, но и «разгорается».

Также Карлсон выразил надежду, что этот конфликт будет разрешен таким образом, который будет полезен США. Журналист отметил, что у него много детей, и он хочет, чтобы они жили в процветающей стране. По словам Карлсона, сложившаяся ситуация может в значительной степени повлиять на будущее американцев.

О нелегитимности Зеленского также говорил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в настоящее время действует указ украинского лидера о запрете на переговоры с РФ, который он не может отменить из-за того, что срок его полномочий истек.

Ранее эксперт раскрыл, получится ли добиться мира на Украине с нелегитимным Зеленским.