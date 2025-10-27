В ЕК спрогнозировали негативное влияние санкций США против России на ЕС

Санкции США, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге, пишет ТАСС.

«Эти санкции ЕС могут частично затронуть страны ЕС», — сказала она во время беседы с журналистами.

По словам Итконен, на данный момент ЕК тщательно мониторит энергобезопасность членов ЕС и соседних стран — кандидатов на вступление в союз, которых могут затронуть антироссийские санкции США. Она отметила, что пока нет каких-либо серьезных проблем. Однако представитель ЕК считает, что члены Евросоюза должны иметь план действий на случай, если это решение Вашингтона их затронет.

23 октября минфин США объявил о введении новых антироссийских санкций США против крупнейших нефтедобывающих компаний России, в том числе «Лукойла». В заявлении ведомства говорится, что компании включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских нефтедобывающих компаний в качестве контрпродуктивного знака. Но особых проблем для страны оно не создаст, выразила уверенность дипломат.

