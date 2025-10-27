На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК спрогнозировали негативное влияние санкций США против России на ЕС

Итконен: санкции США против нефтяных компаний РФ могут частично затронуть ЕС
close
Francois Lenoir/Reuters

Санкции США, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге, пишет ТАСС.

«Эти санкции ЕС могут частично затронуть страны ЕС», — сказала она во время беседы с журналистами.

По словам Итконен, на данный момент ЕК тщательно мониторит энергобезопасность членов ЕС и соседних стран — кандидатов на вступление в союз, которых могут затронуть антироссийские санкции США. Она отметила, что пока нет каких-либо серьезных проблем. Однако представитель ЕК считает, что члены Евросоюза должны иметь план действий на случай, если это решение Вашингтона их затронет.

23 октября минфин США объявил о введении новых антироссийских санкций США против крупнейших нефтедобывающих компаний России, в том числе «Лукойла». В заявлении ведомства говорится, что компании включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских нефтедобывающих компаний в качестве контрпродуктивного знака. Но особых проблем для страны оно не создаст, выразила уверенность дипломат.

Ранее аналитик объяснил, сможет ли Россия адаптироваться к новым санкциям США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами