В МИД РФ прокомментировали вопрос о включении «Буревестника» в ДСНВ

Вопрос о том, должна ли ракета «Буревестник» входить в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в России считают абстрактным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

