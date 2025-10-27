В Совфеде оценили слова Туска о «праве» Киева атаковать объекты РФ в Европе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Украины атаковать российские объекты на территории Европы. Сенатор счел слова польского политика крайне опасными, поскольку реализация этого сценария может спровоцировать начало глобальной войны на континенте.

«Политик такого уровня должен понимать, что Россия также имеет право наносить удары по странам, предоставляющим вооружение ВСУ и использующимся в качестве перевалочных баз для снабжения украинской армии», — отметил Джабаров.

Кроме того, Россия в праве наносить удары по заводам, производящим оборудование, которое используют украинские войска, добавил он.

27 октября Туск сообщил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с РФ объекты в любой точке Европы.

В конце сентября в Польше по просьбе немецких властей был задержан подозреваемый в диверсии на «Северном потоке», гражданин Украины Владимир Журавлев. 1 октября Окружной суд Варшавы арестовал мужчину на семь дней, впоследствии срок его ареста был продлен еще на 40 дней.

19 октября польский суд освободил Журавлева, отказавшись экстрадировать его в Германию.

