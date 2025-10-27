На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин ратифицировал новое соглашение с Китаем о защите инвестиций

Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о взаимной защите инвестиций
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение предусматривает предоставление инвесторам обеих стран условий не менее благоприятных, чем тем, что предоставляются национальным или иностранным инвесторам из других государств. Документ также закрепляет обязательство сторон обеспечивать полную защиту и безопасность инвестиций и получаемых от них доходов.

В соответствии с законом Россия обязуется выплачивать компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов либо причинения им иного ущерба. Выплаты могут быть произведены и в тех случаях, когда российский суд или международный арбитраж признает, что Россия не исполнила или ненадлежащим образом исполнила обязательства перед китайскими инвесторами, предусмотренные соглашением. Аналогичные обязательства принимает на себя и Китай.

30 августа президент Путин заявил, что экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне. По его словам, с 2021 года рост товарооборота между двумя странами достиг порядка $100 млрд. Российский лидер отметил, что при этом расчеты между РФ и КНР практически полностью переведены на национальные валюты.

Ранее посольство КНР обратилось к США с призывом из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами