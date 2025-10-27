Путин ратифицировал новое соглашение с Китаем о защите инвестиций

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение предусматривает предоставление инвесторам обеих стран условий не менее благоприятных, чем тем, что предоставляются национальным или иностранным инвесторам из других государств. Документ также закрепляет обязательство сторон обеспечивать полную защиту и безопасность инвестиций и получаемых от них доходов.

В соответствии с законом Россия обязуется выплачивать компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов либо причинения им иного ущерба. Выплаты могут быть произведены и в тех случаях, когда российский суд или международный арбитраж признает, что Россия не исполнила или ненадлежащим образом исполнила обязательства перед китайскими инвесторами, предусмотренные соглашением. Аналогичные обязательства принимает на себя и Китай.

30 августа президент Путин заявил, что экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне. По его словам, с 2021 года рост товарооборота между двумя странами достиг порядка $100 млрд. Российский лидер отметил, что при этом расчеты между РФ и КНР практически полностью переведены на национальные валюты.

Ранее посольство КНР обратилось к США с призывом из-за России.