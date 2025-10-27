Песков рассказал, кто придумал подарить США конфеты с фразами Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал историю с конфетами, на обертках которых были размещены цитаты Владимира Путина и которые российская делегация вручила представителям США.

Пресс-секретарь отметил, что выбор именно таких сувениров был инициативой самого спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. На одной из оберток, в частности, была фраза «Своих не бросаем».

Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина в качестве дипломатического подарка.

Как отметил Дмитриев, конфеты предназначены для подарка в рамках диалога Россия—США. На фотографии, которую он опубликовал, видны конфеты с надписями «Своих не бросаем» и цитатой российского президента: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно».

Дмитриев заявлял, что Россия рассчитывает на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и считает, что условия для этого уже складываются. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению».

