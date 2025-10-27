На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ назвали антироссийские санкции «приметой времени»

Захарова назвала санкции проявлением уходящей натуры доминирования Запада
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала антироссийские санкции признаком «уходящей натуры» доминирования Запада в мировой политике и экономике. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для ТАСС.

Она обратила внимание, что российским компаниям приходится работать в условиях агрессивных рестрикций. Но, по мнению Захаровой, было бы ошибкой уделять все внимание только противодействию санкциям.

«Эти предвзятые дискриминационные ограничения — своего рода примета времени, проявление «уходящей натуры» западного доминирования в мировой политике и экономике», — сказала дипломат, общаясь с журналистами на полях форума «Сделано в России».

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Также чиновник рассказал, что президент страны Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Позднее американские власти ввели новые санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». 27 октября Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос журналистов о перспективах введения дополнительных рестрикций против РФ.

Ранее аналитик оценил способность США принудить РФ к заморозке конфликта на Украине.

