Трамп прокомментировал испытание российских ракет «Буревестник»

Трамп словами о ядерной подлодке у берегов РФ ответил на вопрос о «Буревестнике»

Россия знает, что США отправили «прямо к берегам» РФ ядерную подлодку. Так президент Штатов Дональд Трамп прокомментировал испытание ВС РФ ракеты «Буревестник», аудиотрансляция беседы американского президента с репортерами велась на YouTube-канале Белого дома.

«Они знают, что у нас есть ядерная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что, в общем-то, нам не нужно лететь на 8 000 миль», — подчеркнул он.

1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева на ядерную тематику.

Американский президент также заявил, что Медведеву нужно следить за своими словами. По мнению Трампа, российский политик «все еще считает себя президентом» России.

В своих постах Медведев писал, что президент США играет с РФ в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается Москвой в качестве угрозы и «шага к войне» с Соединенными Штатами. Зампред Совбеза РФ также призывал американского лидера не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.