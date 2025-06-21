Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что для урегулирования ситуации необходимо избавиться от нацистских элементов в украинской власти.

Он отмечал, что еще в 2022 году, во время переговоров в Стамбуле, Москва была близка к заключению соглашения с Киевом. При этом он выразил надежду, что нынешние украинские власти все же будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон.

Глава государства подчеркивал, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна использоваться как инструмент третьих сторон, заинтересованных в затягивании конфликта.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах», — отметил президент.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским действительно нельзя подписывать никакие договоры.

Ранее Путин назвал условия для разрешения украинского конфликта.