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Путин заявил о необходимости устранения нацизма в руководстве Украины

Путин: необходимо устранить нацистские элементы в руководстве Украины
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что для урегулирования ситуации необходимо избавиться от нацистских элементов в украинской власти.

Он отмечал, что еще в 2022 году, во время переговоров в Стамбуле, Москва была близка к заключению соглашения с Киевом. При этом он выразил надежду, что нынешние украинские власти все же будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон.

Глава государства подчеркивал, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна использоваться как инструмент третьих сторон, заинтересованных в затягивании конфликта.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах», — отметил президент.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским действительно нельзя подписывать никакие договоры.

Ранее Путин назвал условия для разрешения украинского конфликта.

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