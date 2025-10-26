В Кремле рассказали о международных контактах Путина на следующей неделе

Президента России Владимира Путина на предстоящей неделе ожидает насыщенный график, куда в числе прочего войдут и международные контакты. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«График президента как всегда будет насыщенным, в нем будут и международные контакты», — отметил он.

Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут встречаться просто ради встречи и терять время, нужна подготовка.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. В Кремле заявляли, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

Ранее специальный представитель Путина выразил уверенность, что переговоры в Венгрии состоятся.