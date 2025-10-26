В Кремле назвали некорректными заявления об «отмене» встречи Путина и Трампа

РФ и США необходимо провести «большую домашнюю работу», чтобы подготовить основу для переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что между Москвой и Вашингтоном не было четких договоренностей о датах очной встречи глав государств. В связи с этим представитель Кремля счел некорректными сообщения о том, что переговоры в Венгрии были «отменены». По словам Пескова, у российской и американской сторон есть понимание, что было бы хорошо не затягивать с проведением встречи Путина и Трампа.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. В Кремле заявляли, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

Ранее специальный представитель Путина выразил уверенность, что переговоры в Венгрии состоятся.