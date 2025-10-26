На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еще одна страна захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Christopher Furlong/Pool via Reuters

Камбоджа номинирует президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом сообщил премьер-министр страны Хун Манет на полях саммита АСЕАН, его слова приводит РИА Новости.

«Я выдвинул кандидатуру президента Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он спас мирные жизни. Этим желанием нашего камбоджийского народа я выражаю признательность президенту», — сказал Манет.

Накануне Таиланд и Камбоджа на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года, за подписанием наблюдал Трамп.

Американский лидер в рамках визита в Малайзию заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны в том, что нужно остановить вооруженные столкновения, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены.

До этого Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Ранее Трамп подписал соглашения США с Таиландом и Камбоджей.

