Глава ГУР Украины счел философским вопросом исход противостояния с РФ

Начальник ГУР Буданов назвал философским вопросом исход конфликта на Украине
Defence Intelligence of Ukraine

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал философским вопросом исход конфликта между Киевом и Москвой. Об этом пишет газета Il Foglio.

Буданов высказался о готовности Украины пойти на территориальные уступки ради завершения боевых действий.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — сказал он.

По словам начальника ГУР, он считает потерю территорий плохим итогом конфликта между Украиной и РФ. В то же время он счел безусловным благом возможность сохранить тысячи жизней.

23 октября украинский лидер Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в Брюсселе. В ходе мероприятия он в очередной раз заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Москвой.

За несколько дней до этого глава государства сообщил, что Украина «не будет ничего дарить» РФ. В начале сентября Зеленский назвал Донбасс «мощной линией обороны» и отметил, что Киев не может утратить контроль над соответствующими территориями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

