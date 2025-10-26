Глава ГУР Украины счел философским вопросом исход противостояния с РФ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал философским вопросом исход конфликта между Киевом и Москвой. Об этом пишет газета Il Foglio.

Буданов высказался о готовности Украины пойти на территориальные уступки ради завершения боевых действий.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — сказал он.

По словам начальника ГУР, он считает потерю территорий плохим итогом конфликта между Украиной и РФ. В то же время он счел безусловным благом возможность сохранить тысячи жизней.

23 октября украинский лидер Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в Брюсселе. В ходе мероприятия он в очередной раз заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Москвой.

За несколько дней до этого глава государства сообщил, что Украина «не будет ничего дарить» РФ. В начале сентября Зеленский назвал Донбасс «мощной линией обороны» и отметил, что Киев не может утратить контроль над соответствующими территориями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.