Историк назвал два условия для отказа Японии от помощи Украине

hodim/Shutterstock/FOTODOM

Япония откажется от помощи Украине, если будут соблюдены два условия. Об этом РИА Новости заявил японский историк Такэюки Танака.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — сказал эксперт.

Танака добавил, что сомнений в победе России нет. При этом для достижения независимости от США Японии следует восстанавливать и улучшать отношения с РФ, подчеркнул историк.

13 сентября министерство финансов Украины сообщило, что республика до конца 2025 года получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн по программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления». Из общей суммы займа $229,7 млн поступят в бюджет Украины. Еще $16,8 млн будут направлены на капитализацию процентов по долгам страны.

16 сентября минфин Украины сообщил, что Токио даст Киеву кредит на сумму $88 млн на поддержку частного сектора. Средства будут предоставлены в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство», который реализуется с 2024 года и рассчитан на три года.

Ранее МИД России обвинил Японию в использовании конфликта на Украине в своих целях.

