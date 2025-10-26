Историк назвал два условия для отказа Японии от помощи Украине

Япония откажется от помощи Украине, если будут соблюдены два условия. Об этом РИА Новости заявил японский историк Такэюки Танака.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — сказал эксперт.

Танака добавил, что сомнений в победе России нет. При этом для достижения независимости от США Японии следует восстанавливать и улучшать отношения с РФ, подчеркнул историк.

13 сентября министерство финансов Украины сообщило, что республика до конца 2025 года получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн по программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления». Из общей суммы займа $229,7 млн поступят в бюджет Украины. Еще $16,8 млн будут направлены на капитализацию процентов по долгам страны.

16 сентября минфин Украины сообщил, что Токио даст Киеву кредит на сумму $88 млн на поддержку частного сектора. Средства будут предоставлены в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство», который реализуется с 2024 года и рассчитан на три года.

Ранее МИД России обвинил Японию в использовании конфликта на Украине в своих целях.