МИД России обвинил Японию в использовании конфликта на Украине в своих целях

МИД РФ: Япония пытается использовать тему Украины для притязаний на южные Курилы
Данил Годлевский/РИА «Новости»

Россия фиксирует попытки Японии использовать украинский конфликт для удовлетворения своих нелегитимных территориальных притязаний на южные Курильские острова. Об этом говорится в докладе МИД РФ.

В министерстве отметили, что в японском информационном пространстве читателю активно навязывается мысль о якобы нацеленности России на «силовые методы решения проблем». В качестве примеров японцы приводят «аннексию Крыма», «вторжение на Украину» и «незаконный захват северных территорий советскими войсками» в 1945 году, говорится в материале дипведомства.

Также в японском медиапространстве активно звучат призывы о необходимости поддержки Киева для достижения прогресса в так называемом «территориальном вопросе». По оценке МИД России, подобная риторика является частью масштабной русофобской кампании.

В ведомстве считают, что общий русофобский курс Токио сказывается на повседневной жизни граждан РФ в Японии и приводит к нарушению их прав. В МИД обратили внимание на то, что после начала специальной военной операции (СВО) в Японии фиксируются факты бытового насилия в смешанных семьях и притеснений по национальному признаку в некоторых японских компаниях, включая оскорбления, унижения и отказы в трудоустройстве.

Ранее ответ России на претензии по Курилам лишил Японию дара речи.

