Япония выдаст многомиллионный кредит Украине

Украина получит от Японии кредит в размере $246,5 млн на реконструкцию

Украина до конца 2025 года получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн по программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE). Об этом сообщило украинское министерство финансов.

Из общей суммы займа $229,7 млн поступят в бюджет Украины. Еще $16,8 млн будут направлены на капитализацию процентов по долгам страны.

Проект SURGE был создан в 2024 году и реализуется в сотрудничестве с украинским Национальным советом по восстановлению после завершения военных действий. Он функционирует при офисе президента Украины и разрабатывает меры по восстановлению страны после завершения боевых действий. Украина уже получила $760 млн инвестиций на реализацию данной программы.

До этого Киев получил транш в €1 млрд, обеспеченный доходами от активов РФ.

В августе газета Welt am Sonntag сообщала, что ЕС в период с января по июль 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств ЦБ России.

