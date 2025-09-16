Япония передаст Украине средства на поддержку частного бизнеса

Токио даст Киеву кредит на сумму $88 млн на поддержку частного сектора. Об этом сообщил минфин Украины.

Средства будут предоставлены в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), который реализуется на Украине с 2024 года и рассчитан на три года. В рамках этого проекта Украина получит более $1 млрдкредитов, из которых $593 млн ей уже предоставлены.

Целью проекта названо решение самых серьзных проблем, препятствующих устойчивости, росту и развитию частного сектора.

13 сентября минфин Украины сообщил, что получит от Японии кредит $246,5 млн на реконструкцию экономики по программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE). Из общей суммы займа $229,7 млн поступят в бюджет Украины. Еще $16,8 млн будут направлены на капитализацию процентов по долгам страны.

