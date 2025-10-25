На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Москву прибудет новый посол Пакистана

Новый посол Пакистана прибудет в Москву 26 октября
Embassy of the Islamic Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Pakistan

Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи прибудет в Москву в воскресенье, 26 октября. Об этом рассказал ТАСС временный поверенный в делах исламской республики в российской столице Гиян Чанд.

«Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи завтра прибудет в Москву и приступит к своим обязанностям», — заявил дипломат.

Уточняется, что Файсал Нияз Тирмизи начал дипломатическую службу в 1993 году. Он занимал разные должности как в центральном аппарате дипломатического ведомства Пакистана, так и в диппредставительствах страны за границей.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Исламабад был и остается партнером Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия дорожит отношениями, которые сложились между странами.

Кроме того, Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить РФ в ноябре. Он предложение российского лидера принял, на русском языке ответив: «Спасибо, это очень хорошо».

Ранее посол Аргентины назвал Москву «самым капиталистическим» городом.

