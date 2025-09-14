На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Аргентины оценил Москву «самым капиталистическим» городом

true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК назвал Москву «самым капиталистическим» городом из всех, где он бывал с женой.

По словам дипломата, он был под сильным впечатлением от города, когда приехал с супругой в Москву. Российская столица показалась им чистой и безопасной.

«Тут так много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России», — отметил Виейра.

Посол добавил, что самое большое впечатление в Москве на него произвели люди.

Накануне Виейра рассказал, что власти Аргентины изменили свою миграционную политику.

Как отметил посол, подать заявление на аргентинское гражданство сразу после рождения ребенка уже не получится. По словам дипломата, теперь иностранный гражданин старше 18 лет, чтобы получить аргентинский паспорт путем натурализации, должен доказать, что у него имеется законное постоянное место жительства в Аргентине, а также факт проживания в республике в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.

Ранее в Аргентине рассказали о связях мошенников с беременными россиянками.

