На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Справедливая Россия» выбрала заместителей председателя

Прилепин и Татаринов стали заместителями председателя «Справедливой России»
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Съезд партии «Справедливая Россия» избрал российского писателя Захара Прилепина и руководителя Аппарата партийной фракции в Госдуме Руслана Татаринова заместителями председателя партии. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования <...> оба кандидата избраны заместителями председателя партии», — сказал член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг.

Съезд партии проходит в субботу, 25 октября. В ходе встречи партия провела реорганизацию руководящей структуры, отказавшись от института сопредседателей и введя должности заместителей председателя.

Накануне источник в окружении Прилепина сообщал, что писатель, возможно, объявит о выходе из партии «Справедливая Россия» на съезде. На неделе стало известно, что публицист планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт. В связи с этим он берет паузу в литературной деятельности.

Ранее Прилепин объяснил причины подписания контракта и возвращения на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами