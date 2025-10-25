«Справедливая Россия» выбрала заместителей председателя

Съезд партии «Справедливая Россия» избрал российского писателя Захара Прилепина и руководителя Аппарата партийной фракции в Госдуме Руслана Татаринова заместителями председателя партии. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования <...> оба кандидата избраны заместителями председателя партии», — сказал член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг.

Съезд партии проходит в субботу, 25 октября. В ходе встречи партия провела реорганизацию руководящей структуры, отказавшись от института сопредседателей и введя должности заместителей председателя.

Накануне источник в окружении Прилепина сообщал, что писатель, возможно, объявит о выходе из партии «Справедливая Россия» на съезде. На неделе стало известно, что публицист планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт. В связи с этим он берет паузу в литературной деятельности.

Ранее Прилепин объяснил причины подписания контракта и возвращения на СВО.