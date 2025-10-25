«Tomahawk вряд ли прибудут в Киев»: на Западе рассказали, как США будут давить на РФ

País: США будут давить на РФ не военными, а экономическими методами

США не собираются оказывать на Россию давление военными методами, но будут использовать экономические средства, пишет испанская газета El País.

«Знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев», — отмечается в публикации.

17 октября президент США Дональд Трамп во время переговоров заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Через неделю американский лидер объявил о санкциях против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине.