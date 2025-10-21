Трамп заявил Зеленскому, чтобы тот не ждал Tomahawk в ближайшее время

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что не стоит рассчитывать на поставки Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украине не следует ожидать получения ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».

До этого газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.